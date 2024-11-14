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Сегодня, 11:42

Шара Буллет не получал запрета на выступления в США

Камила Абдурахманова
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Менеджер бойца Шарабутдина Магомедова (по прозвищу Шара Буллет) Ризван Магомедов сообщил, что спортсмен пройдет медицинское обследование в США, запрета на выступления в американских турнирах нет.

«Нам нужно будет пройти по всем атлетическим комиссиям и понять, где будет разрешение, где его не будет. Категорического запрета на выступления в США нет», — сказал Магомедов ТАСС.

Магомедову 30 лет, у него 15 побед и 0 поражений. Он занимает место в топ-15 лучших бойцов среднего веса UFC.

Источник: ТАСС
Шарабутдин Магомедов (Шара Буллет)
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