Шара Буллет не получал запрета на выступления в США

Менеджер бойца Шарабутдина Магомедова (по прозвищу Шара Буллет) Ризван Магомедов сообщил, что спортсмен пройдет медицинское обследование в США, запрета на выступления в американских турнирах нет.

«Нам нужно будет пройти по всем атлетическим комиссиям и понять, где будет разрешение, где его не будет. Категорического запрета на выступления в США нет», — сказал Магомедов ТАСС.

Магомедову 30 лет, у него 15 побед и 0 поражений. Он занимает место в топ-15 лучших бойцов среднего веса UFC.