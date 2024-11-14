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14 ноября, 22:55

Туменов считает Шару Буллета фаворитом в боя с Пейджем

Владислав Маслов
Корреспондент
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Российский боец ММА Альберт Туменов поделился мнением о поединке Шарабутдина Магомедова (Шары Буллета) против Майкла Пейджа.

Бой состоится 1 февраля в рамках турнира UFC Fight Night 250 в Саудовской Аравии.

«Я думаю, здесь Шара по-любому фаворит. Пейдж неординарный боец, тоже может что-то выкинуть. Но в целом, считаю, что навыки в стойке, габариты тоже на стороне Шары. Он будет побольше Майкла, посильнее», — сказал Туменов Vprognoze.ru.

Источник: Vprognoze.ru
Альберт Туменов
Шарабутдин Магомедов (Шара Буллет)
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