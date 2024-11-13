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Сегодня, 19:56

Бывший тренер Царукяна: «Махачев бьет крепче Топурии. Илия не сможет его пройти»

Ислам Бабаджанов
Корреспондент
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Многолетний тренер претендента на титул UFC в легком весе Армана Царукяна, Сергей Торосян, поделился ожиданиями от возможного противостояния между Исламом Махачевым и Илией Топурией.

«Я считаю Махачева таким оппонентом, которого Топурия не сможет пройти, — сказал Торосян в интервью «СЭ». — Во-первых, представитель другой весовой категории. Во-вторых, он много гоняет для этой весовой. Для Топурии и тяга другая, и физика другая, и борьба у него со стойки, переводы. Я думаю, что и удар у него будет покрепче, чем у Топурии».

«Топурия для своей весовой категории тяжело бьет, но для 70 [кг], возможно, бьет как и все. В том плане, если Топурия попадет, то сможет ли нокаутировать Ислама? Думаю, да, если попадет ударом, который он наносит у себя в весовой категории. Любого нокаутирует, если попадет. Другой вопрос, сможет ли он подойти к нему? Сможет ли справиться с теми переводами, которые Махачев будет делать? И еще Махачев — левша. С ним будет сложно, гораздо сложнее. Это открытая стойка, тяжело будет работать».

Следующим соперником Царукяна станет Махачев. Ожидается, что бойцы возглавят турнир UFC 311, который пройдет в ночь на 19 января в Калифорнии.

В своем последнем поединке, который состоялся 26 октября на турнире UFC 308 в Абу-Даби, Топурия нокаутировал Макса Холлоуэя.

Илия Топурия
Ислам Махачев
UFC
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