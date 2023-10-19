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Шамиль Газиев дебютирует в UFC 16 декабря на UFC 296

Давид Хачатрян
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Боец Шамиль Газиев (11-0), выступающий под флагом Бахрейна, дебютирует в UFC в бою против 31-летнего словака Мартина Будая (13-1) 16 декабря на UFC 296 на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе. Об этом сообщил инсайдер Нолан Кинг в соцсетях.

33-летний Газиев одержал победу над американцем Грегом Веласко (6-1) сабмишном в первом раунде. Бой состоялся на Претендентской серии Даны Уайта (Dana White's Contender Series) 19 сентября в Лас-Вегасе, США. По итогам боя он подписал контракт с UFC.

Будай провел в UFC четыре боя, и все выиграл. В прошлом бою он одолел Джоша Парисиана (15-7) сабмишном в первом раунде. Бой состоялся 12 августа на UFC on ESPN 51 в Лас-Вегасе, США.

Мартин Будай
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