Гарбрандт подерется с Келлехером на UFC 296

Экс-чемпион UFC в легчайшем весе Коди Гарбрандт (13-5) подерется с Брайаном Келлехером (24-14) 16 декабря на UFC 296 на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США, сообщает Sherdog.

32-летний Гарбрандт в прошлом бою одолел Тревина Джонса (14-10) единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28). Бой состоялся 4 марта на UFC 285 в Лас-Вегасе, США.

37-летний Келлехер идет на серии из двух поражений. В прошлом бою он проиграл Марио Баутисте (13-2) сабмишном в первом раунде. Бой состоялся 25 июня на UFC on ESPN 38 в Лас-Вегасе, США.