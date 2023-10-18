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Один из сыновей Кадырова может быть секундантом Чимаева в бою на турнире UFC 294

Руслан Минаев
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Хамзат Чимаев с сыновьями Рамзана Кадырова.
Фото Соцсети

Один из сыновей главы Чечни Рамзана Кадырова может быть секундантом Хамзата Чимаева в бою с Камару Усманом на турнире UFC 294.

«Глава республики на связи постоянно, вчера разговаривали. Здесь его сыновья: Адам, Ахмат и Эли, вчера делали тренировку. Кто-то из них может быть в углу у Хамзата? Да, может. В ближайшее время решим, кто будет в углу у Хамзата», — цитирует matchtv.ru брата бойца Артура Чимаева.

Чимаев и Усман подерутся 21 октября на UFC 294 в Абу-Даби, ОАЭ. Бой станет соглавным событием вечера.

Рамзан Кадыров провел тренировку с Хамзатом Чимаевым. Видео

Источник: matchtv.ru
Хамзат Чимаев
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