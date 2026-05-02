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2 мая, 14:00

Шамиль Газиев — Брандо Перичич, 2 мая 2026: прямая трансляция боя UFC

Шамиль Газиев проведет поединок против Брандо Перичича на UFC Fight Night 275 2 мая
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Шамиль Газиев.
Фото Global Look Press

Российский боец, представляющий Бахрейн, Шамиль Газиев проведет поединок в тяжелом весе против Брандо Перичича из Австралии на турнире UFC Fight Night 275 в Перте (Австралия) в субботу, 2 мая. Начало боя — около 14.30 по московскому времени.

ММА UFC: Газиев — Перичич

Ключевые события и результаты боя можно отслеживать в матч-центре ММА и ленте новостей UFC сайта «СЭ».

Турнир покажут на телеканалах «Матч! Боец» и «Матч ТВ», в официальном приложении UFC Fight Pass (по платной подписке). Также следить за вечером ММА можно на онлайн-платформах «Кинопоиск» и «Okko Спорт» (в ретрансляции федерального телеканала) с 11.00 мск.

Шамилю Газиеву 36 лет, он провел 16 поединков в ММА, в которых одержал 14 побед и потерпел два поражения. На счету 31-летнего Брандо Перичича рекорд — шесть побед и одно поражение.

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Шамиль Газиев
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