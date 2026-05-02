UFC Fight Night 275: началась прямая трансляция турнира

Началась трансляция турнира UFC Fight Night 275. Вечер ММА проходит в спортивном комплексе RAC Arena в Перте (Австралия). Основной кард стартует в 14.00 мск.

Главным событием вечера станет бой в полусреднем весе между бывшим чемпионом дивизиона, австралийцем Джеком Деллой Маддаленой и бразильцем Карлосом Пратесом. В соглавном поединке сойдутся ирано-американский боец Бенеил Дариюш и австралиец Куиллан Солкилд.

Турнир покажут на телеканалах «Матч! Боец», «Матч ТВ» и в официальном приложении UFC Fight Pass (по платной подписке). Также следить за вечером ММА можно на онлайн-платформах «Кинопоиск» и «Okko Спорт» (в ретрансляции федерального телеканала) с 11.00 мск.

Ключевые события и результаты боев UFC Fight Night 275 можно отслеживать в матч-центре ММА и ленте новостей UFC сайта «СЭ».