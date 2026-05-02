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2 мая, 11:00

UFC Fight Night 275: началась прямая трансляция турнира

Началась трансляция турнира UFC Fight Night 275
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Шамиль Газиев.
Фото Getty Images

Началась трансляция турнира UFC Fight Night 275. Вечер ММА проходит в спортивном комплексе RAC Arena в Перте (Австралия). Основной кард стартует в 14.00 мск.

Главным событием вечера станет бой в полусреднем весе между бывшим чемпионом дивизиона, австралийцем Джеком Деллой Маддаленой и бразильцем Карлосом Пратесом. В соглавном поединке сойдутся ирано-американский боец Бенеил Дариюш и австралиец Куиллан Солкилд.

Турнир покажут на телеканалах «Матч! Боец», «Матч ТВ» и в официальном приложении UFC Fight Pass (по платной подписке). Также следить за вечером ММА можно на онлайн-платформах «Кинопоиск» и «Okko Спорт» (в ретрансляции федерального телеканала) с 11.00 мск.

Ключевые события и результаты боев UFC Fight Night 275 можно отслеживать в матч-центре ММА и ленте новостей UFC сайта «СЭ».

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Джек Делла Маддалена
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