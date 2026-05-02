Джек Делла Маддалена — Карлос Пратес: прямая трансляция боя UFC

Австралиец Джек Делла Маддалена и бразилец Карлос Пратес проведут поединок в полусреднем весе на UFC Fight Night 275 в субботу, 2 мая. Турнир проходит в спортивном комплексе RAC Arena в Перте (Австралия). Начало боя — около 16.30 по московскому времени.

ММА UFC: Делла Маддалена — Пратес

Ключевые события и результаты боя можно отслеживать в матч-центре ММА и ленте новостей UFC сайта «СЭ».

Турнир покажут на телеканалах «Матч! Боец» и «Матч ТВ», в официальном приложении UFC Fight Pass (по платной подписке). Также следить за вечером ММА можно на онлайн-платформах «Кинопоиск» и «Okko Спорт» (в ретрансляции федерального телеканала) с 11.00 мск.

29-летний Делла Маддалена в профессиональной карьере одержал 18 побед и потерпел три поражения. 32-летний Пратес имеет рекорд в ММА — в 23 победы и семь поражений.