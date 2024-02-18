Шаблий заявил, что Волкановски проиграл Топурии из-за двух опрометчивых ошибок

Российский боец Александр Шаблий назвал причины поражения Александра Волкановски от Илии Топурии.

«Во-первых, нокаут от Ислама Махачева, видимо, сказался на Волкановски. Специалисты говорили, что в таком возрасте у него было недостаточно времени восстановиться, тем более в бою с Илией Топурией, который очень плотно бьет. Вторую и ключевую ошибку он допустил в момент роковой атаки. Отходя назад, он опустил левую руку, пытаясь защищаться плечами, как в боксе. Этого ни в коем случае нельзя делать в маленьких перчатках и с таким бьющим соперником. Руки у него должны были быть наверху и вообще вниз не опускаться. Не знаю, почему он поступил так опрометчиво. Топурия делал то, что делает всегда. Атаковал через удар левой в корпус, затем правый сбоку и левый сбоку. Основной урон пришел от второго удара», — цитирует Шаблия MMA.Metaratings.ru.

Топурия нокаутировал Волкановски во втором раунде и стал новым чемпионом в полулегком весе. Бой состоялся 17 февраля на турнире UFC 298 в «Хонда-центре» в Анахайме, США.