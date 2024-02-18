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Сегодня, 16:17

Шаблий: «У Копылова был неправильно построен тактически бой в стойке»

Алина Савинова
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Российский боец Александр Шаблий поделился мыслями о поражении Романа Копылова от Энтони Эрнандеса.

«Мне показалось, что Роман был не в своей манере в стойке. Возможно, он не мог раскрыться из-за того, что остерегался борьбы. Было много моментов, где он допускал ошибки и пропускал ненужные удары, которые в процессе привели его туда, где он оказался. Они сбивали его с толку. Во втором раунде, когда бой перешел в партер, показалось, что Роман подустал и не справился с натиском в борьбе. У Энтони Эрнандеса очень сильный грэпплинг, и он сразу забрал позицию. Рома — молодец, на характере не дал себя первый раз задушить, но затем Эрнандес все сделал технически идеально. Тактически бой в стойке у Копылова был неправильно построен. Он давал себя прессинговать и напрягать, не сбивал атаки ногами, мало бил лоу-киков. Соперник пер как танк и навязал свой ход боя», — цитирует Шаблия MMA.Metaratings.ru.

Эрнандес победил Копылова сабмишном во втором раунде в поединке на турнире UFC 298 в «Хонда-центре» в Анахайме, который прошел 17 февраля. Россиянин до этого потерпел в лиге два поражения.

Источник: Metaratings.ru
Роман Копылов
Энтони Эрнандес
ММА
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