Бокс/ММА
UFC
Новости
Календарь Рейтинги Бойцы Статьи Все материалы
Главная
Бокс/ММА
ММА
UFC

Сегодня, 16:42

Борисов сообщил, что в апреле проведет чемпионский бой с Витруком

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Чемпион АСА в легчайшем весе Олег Борисов анонсировал поединок с Павлом Витруком, который пройдет в апреле 2024 года.

«Наш бой с Павлом Витруком состоится в апреле. Он станет главным событием турнира и на кону будет стоять принадлежащий мне чемпионский пояс. Поскольку я выбыл из Гран-при, должен провести плановую защиту. Что касается соперника, надо понимать, что в месяц Рамадан выбрать его непросто, поэтому это мог быть кто-то из бразильцев или Павел, который идет на хорошей победной серии и входит в десятку по рейтингу», — цитирует Борисова MMA.Metaratings.ru.

Свой последний бой Борисов провел в марте 2023 года — тогда он одержал победу над Рустамом Керимовым раздельным решением судей. Всего на счету 39-летнего бойца 32 победы в ММА, 6 поражений и 1 ничья.

Источник: Metaratings.ru
Олег Борисов
Павел Витрук
ММА
0
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
Читайте также
Легендарный хоккеист Александр Могильный отмечает 55-летие
Следующий этап продажи билетов Евро-2024 пройдет в марте
Эксперт указал на причастность Сырского к потере ВСУ Авдеевки
Маск согласился с мнением о лжи в США по поводу Украины
На Украине раскрыли последствия потери Авдеевки для Зеленского
В Гааге полиция применила слезоточивый газ во время беспорядков
Популярное видео
UFC 294 за кадром: Махачев и толпа, Чимаев и братья Хабиба
Махачев после UFC 294: «Хабиб сказал: красавчик!»
Дана Уайт: Шара Буллет, Федор, Немков
Шара Буллет после UFC 294: «Хотел нокаутировать лежа!»
Шара Буллет: интервью после боя на UFC 294
Дудакова: упала в обморок перед боем, но победила
Мендес: «Волкановски в первом бою был тяжелее Махачева на 2 фунта»
Махачев: бой с Волкановски, Вартанян, Хабиб подкачался
Грассо — Шевченко: видеообзор боя UFC Fight Night 227
Исраэль Адесанья — Шон Стрикленд: видеообзор боя UFC 293
Александр Волков — Тай Туйваса: видеообзор боя UFC 293
Шон О'Мэлли — Алджамейн Стерлинг: видеообзор боя UFC 292
Денис Тюлюлин — Грегори Родригес: видеообзор боя UFC 292
Дастин Порье — Джастин Гейджи: видеообзор боя UFC 291
Ян Блахович — Алекс Перейра: видеообзор боя UFC 291
Роман Копылов — Клаудио Рибейро: видеообзор боя UFC 291
Алекс Волкановски — Яир Родригес: видеообзор боя UFC 290
Илия Топурия — Джош Эмметт: видеообзор боя UFC on ABC 5
Аманда Нуньес — Ирен Алдана: видеообзор боя UFC 289
Чарльз Оливейра — Бенеил Дариуш: видеообзор боя UFC 289
Нурмагомедов — дос Сантос: видеообзор боя UFC Vegas 74
Алджамейн Стерлинг — Генри Сехудо: видеообзор боя UFC 288
Мовсар Евлоев — Диего Лопес: видеообзор боя UFC 288
Фил Хоус — Икрам Алискеров: видеообзор боя UFC 288
Сергей Павлович — Кертис Блейдс: видеообзор боя UFC Fight Night 222
Алекс Перейра — Исраэль Адесанья: видеообзор боя UFC 287
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Шаблий: «У Копылова был неправильно построен тактически бой в стойке»

Шаблий: «Двалишвили должен выиграть у О'Мэлли, хотя он много пропускает в стойке»
Новости
RSS RSS
Все новости