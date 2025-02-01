Тяжеловесы Сергей Павлович и Жаирзиньо Розенстрайк проведут бой на турнире UFC Fight Night 250 в субботу, 1 февраля. Вечер ММА проходит на «Кингдом Арене» в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Где смотреть бой Сергей Павлович vs Жарзиньо Розенстрайк на UFC Fight Night 250

Бой Сергей Павлович vs Жарзиньо Розенстрайк в прямом эфире показывают на телеканале и сайте «Матч ТВ», телеканале «Матч! Боец», в онлайн-кинотеатрах «Кинопоиск» и «Okko Спорт» (в ретрансляции федерального канала, по платной подписке), а также на платформе UFC Fight Pass.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию основных событий UFC Fight Night 250. Результаты противостояний вечера также можно отслеживать в матч-центре ММА и ленте новостей раздела UFC на нашем сайте.

ММА UFC: Павлович — Розенстрайк

Статистика перед боем Павлович vs Розенстрайк на UFC Fight Night 250

Рекорд 32-летнего Павловича в ММА — 18-3. Рекорд 36-летнего Розенстрайка — 15-5.