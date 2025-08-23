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23 августа 2025, 13:35

Сергей Павлович — Валдо Кортес-Акоста: онлайн-трансляция боя UFC Fight Night

Сергей Павлович проведет поединок против Валдо Кортес-Акоста на UFC Fight Night 257 23 августа
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Сергей Павлович.
Фото Getty Images

Россиянин Сергей Павлович проведет поединок в тяжелом весе против Валдо Кортес-Акоста из Доминиканы на UFC Fight Night 257 в субботу, 23 августа. Вечер ММА пройдет на Шанхайском стадионе в Шанхае (Китай). Начало боя — Павлович — Кортес-Акоста — около 14.00 по московскому времени.

ММА UFC: Павлович — Кортес-Акоста

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию боя. Ключевые события и результаты поединка можно отслеживать в матч-центре ММА и ленте новостей UFC нашего сайта.

В прямом эфире трансляцию UFC Fight Night 257 в полном объеме покажут на онлайн-платформе UFC Fight Pass, телеканалах «Матч ТВ», «Матч! Боец» и сайте matchtv.ru. Также смотреть бои можно на онлайн-сервисах «Кинопоиск» и «Okko» (в окне ретрансляции федерального канала) по платной подписке.

У 33-летнего Павловича в профессиональной карьере — 19 побед и три поражения. 33-летний Кортес-Акоста в ММА провел 18 боев, в которых одержал 17 побед и потерпел одно поражение.

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Валдо Кортес-Акоста
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