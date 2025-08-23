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23 августа 2025, 14:05

Брайан Ортега — Алджамейн Стерлинг: онлайн-трансляция боя UFC Fight Night

Брайан Ортега и Алджамейн Стерлинг проведут поединок на UFC Fight Night 257 23 августа
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Алджамейн Стерлинг.
Фото Global Look Press

Американцы Брайан Ортега и Алджамейн Стерлинг проведут поединок в полулегком весе на UFC Fight Night 257 в субботу, 23 августа. Вечер ММА пройдет на Шанхайском стадионе в Шанхае (Китай). Начало боя Ортега — Стерлинг — около 14.30 по московскому времени.

ММА UFC: Ортега — Стерлинг

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию главных событий турнира. Ключевые события и результаты боя можно отслеживать в матч-центре ММА и ленте новостей UFC нашего сайта.

В прямом эфире трансляцию UFC Fight Night 257 в полном объеме покажут на онлайн-платформе UFC Fight Pass, телеканалах «Матч ТВ», «Матч! Боец» и сайте matchtv.ru. Также смотреть бои можно на онлайн-сервисах «Кинопоиск» и «Okko» (в окне ретрансляции федерального канала) по платной подписке.

34-летний Ортега в ММА провел 21 бой, в которых одержал 16 побед и потерпел четыре поражения, еще один бой был без результата. У 35-летнего Стерлинга в профессиональной карьере — 24 победы и пять поражений.

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Алджамейн Стерлинг
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