Турнир UFC Fight Night 257 состоится в Шанхае (Китай) в субботу, 23 августа. Вечер ММА начнется с предварительного карда в 10.00 по московскому времени. Главный кард ожидается в 13.00 мск.

Возглавит шоу бой в полутяжелом весе между бразильцем Джонни Уокером и китайцем Чжаном Минъяном. В соглавном событии вечера встретятся американцы Брайан Ортега и Алджамейн Стерлинг.

В прямом эфире трансляцию UFC Fight Night 257 в полном объеме покажут на онлайн-платформе UFC Fight Pass, телеканалах «Матч ТВ», «Матч! Боец» и сайте matchtv.ru. Также смотреть бои можно на онлайн-платформах «Кинопоиск» и «Okko» (в окне ретрансляции федерального канала) по платной подписке.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию главных событий турнира. Следить за последними новостями, расписанием и результатами боев можно на нашем сайте — в матч-центре ММА и ленте раздела UFC.