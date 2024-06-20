Павлович: «Анкалаев — очень скромный парень»

Третий номер рейтинга UFC в тяжелом весе Сергей Павлович (18-2) в интервью «СЭ» отметил, что второй номер рейтинга в полутяжелом весе Магомед Анкалаев (18-1) — крепкий и скромный боец.

«Магомед очень скромный парень. Я когда был на сборах в Дагестане, меня удивило, заходишь в кафе, и там спортсмены друг друга знают, и кто-то за тебя уже заплатил.

Давно мы работали с ним. Магомед — крепкий парень, и в стойке, и в борьбе. Было видно, что он обычный крепкий парень», — сказал Павлович «СЭ».

Павлович и Александр Волков (37-10) подерутся 22 июня на UFC on ABC 6 в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.