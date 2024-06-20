Монсон может отправиться в Палестину после принятия ислама

Боец смешанного стиля (ММА) и депутат Джефф Монсон заявил, что Палестине необходима поддержка, и он может отправиться туда.

19 июня спортсмен рассказал, что принял ислам.

«Да, это возможно. Палестине необходима поддержка», — цитирует Монсона ТАСС.

В 2018 году Монсон получил российское гражданство, а спустя пять лет отказался от американского паспорта. Он переехал в Россию в 2013 году.

В смешанных единоборствах Монсон одержал 60 побед и потерпел 26 поражений. Один поединок с его участием завершился вничью. В мае боец заявлял, что хочет завершить карьеру в 2024 году.