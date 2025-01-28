Сергей Павлович против Жаирзиньо Розенстрайка: дата и место проведения боя UFC Fight Night 250

Сергей Павлович проведет поединок в тяжелом дивизионе против Жаирзиньо Розенстрайки на UFC Fight Night 250

Россиянин Сергей Павлович проведет поединок в тяжелом дивизионе против суринамского бойца Жаирзиньо Розенстрайки на турнире UFC Fight Night 250 в субботу, 1 февраля. Вечер ММА состоится на спортивной арене Kingdom Arena в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Основной кард стартует в 20.00 по московскому времени.

32-летний Павлович имеет рекорд в ММА — 18 побед и три поражения. Последний бой россиянин провел 22 июня 2024 года на турнире UFC on ABC 6. Тогда россиянин проиграл соотечественнику Александру Волкову единогласным решением судей.

36-летний Розенстрайк в профессиональной карьере провел 20 поединков, в которых одержал 15 побед и потерпел пять поражений. Предыдущий бой суринамского бойца состоялся 17 августа 2024 года на турнире UFC 305. Тогда Жаирзиньо победил австралийца Тая Туиваса раздельным решением судей.

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