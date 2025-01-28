Бокс/ММА
UFC
Новости
Календарь Рейтинги Бойцы Статьи Все материалы
Главная
Бокс/ММА
ММА
UFC

Сегодня, 22:10

Шара Буллет (Шарабутдин Магомедов) против Майкла Пэйджа: дата и место проведения боя UFC Fight Night 250

Шарабутдин Магомедов и Майк Пэйдж подерутся на турнире UFC Fight Night
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Шарабутдин Магомедов (Шара Буллет).
Фото соцсети

Россиянин Шарабутдин Магомедов (Шара Буллет) проведет бой с англичанином Майклом Пэйджем на турнире UFC Fight Night 250 в субботу, 1 февраля. Турнир пройдет в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Основной кард начнется в 20.00 по московскому времени, поединок Шары Буллета и Пэйджа станет соглавным событием.

Магомедов провел 15 поединков в профессиональных ММА, одержав победу в каждом из них. В предыдущем бою он нокаутировал Армена Петросяна.

В профессиональном рекорде Пэйджа 22 победы и три поражения. В предыдущем поединке он уступил Иэну Мачадо Гэрри.

В прямом эфире весь турнир покажут платформа UFC Fight Pass и канал «Матч! Боец». Главный кард бесплатно будет транслировать канал и сайт «Матч ТВ», его эфир также доступен на онлайн-платформах «Okko» и «Кинопоиск».

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию турнира UFC Fight Night 250.

Майкл Пэйдж
Шарабутдин Магомедов (Шара Буллет)
UFC
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
Читайте также
Болельщица устроила одиночный пикет против изменений в регламенте ФФККР
Насколько высока угроза торговой войны США, Евросоюза и Китая. Разбор
«Дюков будет президентом РФС или Иисус Христос, пока наше возвращение — это только разговоры». Колосков — о выборах главы РФС
Гимнастке Лале Крамаренко по ошибке удалили здоровый мениск
Стрелки часов Судного дня перевели на секунду ближе к полуночи
Китайский аналог ChatGPT произвел фурор в сфере ИИ. Что нужно знать
Популярное видео
Когда сыграет Ткачев? Скандал в матче «Локо» — «Динамо»
«Чикаго» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
Никитин против лакроссов, Ротенберг подарил будильник журналисту
«Ванкувер» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
Пилипенко остался в «Северстали», СКА проиграл «Динамо»
«Сиэтл» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Лацио» — «Реал Сосьедад»: Лига Европы, 7-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Рейнджерс»: Лига Европы, 7-й тур, видеообзор матча
«Хоффенхайм» — «Тоттенхэм»: Лига Европы, 7-й тур, видеообзор матча
«Селтик» — «Янг Бойз»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Спарта» — «Интер»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Жирона»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Реал» — «Зальцбург»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Шахтер» — «Брест»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Фейеноорд» — «Бавария»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«ПСЖ» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Лейпциг» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Динамо» (Загреб): Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Сергей Павлович против Жаирзиньо Розенстрайка: дата и место проведения боя UFC Fight Night 250

Исраэль Адесанья против Нассурдина Имавова: дата и место проведения боя UFC Fight Night 250

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости