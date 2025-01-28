Шара Буллет (Шарабутдин Магомедов) против Майкла Пэйджа: дата и место проведения боя UFC Fight Night 250

Россиянин Шарабутдин Магомедов (Шара Буллет) проведет бой с англичанином Майклом Пэйджем на турнире UFC Fight Night 250 в субботу, 1 февраля. Турнир пройдет в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Основной кард начнется в 20.00 по московскому времени, поединок Шары Буллета и Пэйджа станет соглавным событием.

Магомедов провел 15 поединков в профессиональных ММА, одержав победу в каждом из них. В предыдущем бою он нокаутировал Армена Петросяна.

В профессиональном рекорде Пэйджа 22 победы и три поражения. В предыдущем поединке он уступил Иэну Мачадо Гэрри.

В прямом эфире весь турнир покажут платформа UFC Fight Pass и канал «Матч! Боец». Главный кард бесплатно будет транслировать канал и сайт «Матч ТВ», его эфир также доступен на онлайн-платформах «Okko» и «Кинопоиск».

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию турнира UFC Fight Night 250.