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Сегодня, 13:28

Павлович: «Обрадуюсь, если разрешат выйти на бой против Аспиналла в UFC с российским флагом»

Павлович хотел бы выйти на поединок с Аспиналлом с флагом России
Ана Горшкова
Корреспондент
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Второй номер рейтинга тяжелого дивизиона UFC россиянин Сергей Павлович признался, что хотел бы выйти на поединок с Томом Аспиналлом с флагом России.

«Можно ли сейчас выходить на бои UFC с флагом своей страны? Очень интересный момент. Потому что на последнем турнире говорили, что запрещено. Я обрадуюсь, если мне разрешат», — приводит слова Павловича MMA.Metaratings.ru.

Поединок Павловича и Аспиналла станет со-главным событием турнир UFC 295, который состоится 11 ноября в Нью-Йорке. На счету россиянина 18 побед и одно поражение, а на счету его соперника 13 побед и три поражения.

Источник: MMA.Metaratings
Сергей Павлович
Том Аспиналл
UFC
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