Том Аспиналл: «Прикончу Павловича во втором или третьем раунде»

Четвертый номер рейтинга UFC в тяжелом весе Том Аспиналл (13-3) заявил, что не будет стремиться во что бы то ни было нокаутировать второго номера рейтинга в тяжелом весе россиянина Сергея Павловича (18-1), однако подчеркнул, что сделает это, если будет такая возможность.

«Я думаю, что я двигаюсь даже лучше, чем большинство средневесов, — сказал британский боец в интервью Майклу Биспингу. — Я говорю то, что думаю. Я пытаюсь стать лучшим бойцом на ногах в истории тяжелого веса, и думаю, что я уже на пути к этому. Также я считаю себя одним из лучших финишеров в UFC. И как бы банально это ни звучало, чтобы победить, нужно быть в деле, а я здесь, поэтому у меня есть шанс победить.

Если я смогу закончить бой в первые 10 секунд, я это обязательно сделаю, но я к этому не стремлюсь. В субботу я буду держать себя в руках. Я думаю, что во втором или третьем раунде я смогу его прикончить. Но если я смогу прикончить его первым ударом, то я это сделаю».

Павлович и Аспиналл подерутся за временный титул чемпиона в тяжелом весе 11 ноября на UFC 295 на «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке, США. Бой станет со-главным событием вечера.