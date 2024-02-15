Генри Сехудо: «100 процентов я завершу карьеру, если проиграю Двалишвили»

Бывший двойной чемпион UFC Генри Сехудо (16-3) подтвердил, что в случае поражения Мерабу Двалишвили (16-4) завершит карьеру.

«Я злюсь на себя, и это мотивирует. 100 процентов я завершу карьеру, если проиграю. Я не собираюсь продолжать драться просто ради того, чтобы драться. Я слишком конкурентоспособен, я хочу быть лучшим в мире», — сказал Сехудо на пресс-конференции UFC.

Сехудо и Двалишвили подерутся 17 февраля 2024-го на UFC 298 в «Хонда-центре» в Анахайме, США.