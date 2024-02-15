Брайан Ортега назвал условие для боя с Топурией: «Ты должен завоевать пояс»

Четвертый номер рейтинга UFC в полулегком весе Брайан Ортега (15-3) заявил, что он подерется с Илией Топурией (14-0), если тот завоюет пояс чемпиона.

«Чтобы я подрался с тобой, ты должен завоевать пояс, — сказал Ортега в интервью CBS Sports. — Допустим, ты выиграешь и не дашь мне шанса, тогда я позабочусь о том, чтобы уничтожить всех претендентов. Все просто. Во-первых, ты должен выиграть. Во-вторых, я отберу у тебя всех претендентов».

Ортега подерется с Яиром Родригесом (19-4) 24 февраля на UFC Fight Night 237 в Мехико, Мексика.

Александр Волкановски (26-3) и Топурия подерутся 17 февраля на UFC 298 в «Хонда-центре» в Анахайме, США.