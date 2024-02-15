Адесанья дал прогноз на бой Уиттакера и Косты

Экс-чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья (24-3) считает, что экс-чемпион в среднем весе Роберт Уиттакер (24-7) одолеет шестой номер рейтинга Пауло Косту (14-2).

«Я чувствую, что Роб победит решением, единогласным решением. Он проведет пару тейкдаунов. Может, он и потрясет Косту, но я так не думаю. Коста хорош только потому, что дерется с мешками для битья», — сказал Адесанья на своем YouTube-канале.

Уиттакер и Коста подерутся 17 февраля на UFC 298 в «Хонда-центре» в Анахайме, США.