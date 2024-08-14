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Сегодня, 06:37

Сехудо объяснил, почему дю Плесси победит Адесанью

Давид Хачатрян
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Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо (16-4) предполагает, что бой между чемпионом в среднем весе Дрикусом дю Плесси (21-2) и экс-чемпионом в среднем весе Исраэлем Адесаньей (24-3) будет похож на бой Адесаньи с экс-чемпионом в среднем весе Шоном Стриклендом (29-6).

«Адесанье необходимо внести коррективы. Он [дю Плесси] будет давить, подключать борьбу. Он видел, как с ним [Адесаньей] дрался Шон Стрикленд. Поэтому я советую Адесанье внести коррективы, вне зависимости от того, будет ли он драться на дальней дистанции. Ему нужно двигаться, менять направления ударов, двигать ногами, и кто знает, может быть, он сам проведет тейкдаун.

Я ставлю на победу Дрикуса дю Плесси. И после этого боя мы поймем, кто действительно является чемпионом мира и настоящим чемпионом Африки», – сказал Сехудо на своем YouTube-канале.

Дю Плесси и Адесанья подерутся 18 августа на UFC 305 в Перте, Австралия.

Генри Сехудо
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