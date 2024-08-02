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Сегодня, 21:30

Седрик Думас — Денис Тюлюлин: результаты боев и статистика бойцов UFC

Тюлюлин и Думас проведут бой на UFC Fight Night 3 августа
Александр Иткин
редактор интернет отдела
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В субботу, 3 августа, пройдет турнир UFC Fight Night. Начало прелимов запланировано на 19:00 по московскому времени. В первом поединке вечера сразятся выступающие в среднем весе амеркианец Седрик Думас и россиянин Денис Тюлюлин.

Думасу 28 лет, на его счету девять побед и два поражения в профессиональных единоборствах. В своем предыдущем поединке, который состоялся 31 марта, он уступил Нурсултону Рузенбоеву из Узбекистана.

Тюлюлину 36 лет, на профессиональном уровне одержал 11 побед и потерпел девять поражений. В ноябре 2023 года Денис проиграл англичанину Кристину Лерою Данкану.

Результат боя Думас — Тюлюлин будет доступен в нашем матч-центре.

Денис Тюлюлин
UFC
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