Боец Дудакова вышла на битву взглядов перед турниром UFC с российским флагом

Россиянка Виктория Дудакова вышла на дуэль взглядов перед выступлением на турнире UFC в Абу-Даби, обернувшись в россиийский флаг. В поединке она встретится с американкой Сэм Хьюз.

Бой между Дудаковой и Хьюз состоится 3 августа на турнире UFC в Абу-Даби (ОАЭ). На счету 25-летней россиянки восемь побед при отсутствии поражений. У 32-летней американки восемь побед и шесть поражений.

Также на турнире выступят Шамиль Газиев, Азамат Мурзаканов, Шарабутдин Магомедов и Умар Нурмагомедов.