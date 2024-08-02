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Сегодня, 20:06

Боец Дудакова вышла на битву взглядов перед турниром UFC с российским флагом

Виктория Кравченко
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Виктория Дудакова.
Фото Скриншот.

Россиянка Виктория Дудакова вышла на дуэль взглядов перед выступлением на турнире UFC в Абу-Даби, обернувшись в россиийский флаг. В поединке она встретится с американкой Сэм Хьюз.

Бой между Дудаковой и Хьюз состоится 3 августа на турнире UFC в Абу-Даби (ОАЭ). На счету 25-летней россиянки восемь побед при отсутствии поражений. У 32-летней американки восемь побед и шесть поражений.

Также на турнире выступят Шамиль Газиев, Азамат Мурзаканов, Шарабутдин Магомедов и Умар Нурмагомедов.

Виктория Дудакова
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