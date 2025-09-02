С Джона Джонса полностью сняты обвинения по делу о ДТП

C бывшего чемпиона UFC в тяжелом весе Джона Джонса сняты обвинения по делу об оставлении места аварии, сообщает адвокат спортсмена Кристофер Додд.

«Мы были полностью оправданы. С самого начала мы объясняли, что женщина выдвинула ложные обвинения против Джона, пытаясь избежать ареста за вождение в нетрезвом виде. К сожалению, полиция приняла это заявление, не взвесив должным образом все факты. Как только соответствующие документы были наконец обнародованы полицейским управлением, из записей телефонных разговоров Джона стало неоспоримо ясно, что его и близко не было рядом с местом аварии. Мы благодарны окружной прокуратуре за то, что она нашла время для тщательного и справедливого рассмотрения этого дела, что в конечном итоге подтвердило невиновность Джона», — приводит заявление Додда журналист Аарон Бронстетер.

В июне сообщалось, что американец попал в ДТП и скрылся с места аварии, оставив в машине полуобнаженную женщину в состоянии алкогольного опьянения.