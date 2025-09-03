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Украинка Мороз дисквалифицирована на 1 год за употребление мельдония

Украинский боец UFC Марина Мороз отстранена от соревнований сроком на год из-за положительного допинг-теста на мельдоний.

Решение об отстранении 33-летней спортсменки принял независимый орган по борьбе с допингом в боевых видах спорта (CSAD). Препарат был обнаружен в двух допинг-тестах Мороз: от 25 июня и 16 июля.

Отмечается, что мельдоний назначен спортсменке врачом, однако эта информация не была внесена в обязательную декларацию антидопинговому агентству. Украинка сможет вернуться к выступлениям 17 июля 2026 года.

В своем последнем бою на турнире UFC 299, который прошел 9 марта 2024 года в Майами, Мороз проиграла британке Джоанне Калдервуд. Всего за карьеру в MMA на счету спортсменки 11 побед при 6 поражениях.

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Марина Мороз
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