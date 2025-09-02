Биспинг — о бое Махачева и Маддалены: «Ислам считается фаворитом, и это какое-то безумие»

Экс-чемпион UFC в среднем весе Майкл Биспинг прокомментировал предстоящий поединок между россиянином Исламом Махачевым и австралийцем Джеком Делла Маддаленой.

«Ислам Махачев считается фаворитом, и это какое-то безумие. Думаю, это немного неуважительно по отношению к Джеку Делла Маддалене. У него победная серия из 18 боев, он только что одолел Белала Мухаммада. Он отборонялся против всех тейкдаунов, он побеждал грэпплеров и раньше», — сказал Биспинг на канале Bloody Elbow.

Бой состоится состоится 16 ноября 2025 года на турнире UFC 322 в Нью-Йорке.

За карьеру 33-летний Махачев одержал 27 побед и потерпел одно поражение. На счету 28-летнего Маддалены 18 побед и 2 поражения.