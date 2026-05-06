US Open, результаты 5-6 сентября (женщины): Андреева, Потапова и Рыбакина в четвертом круге

Матчи третьего круга US Open-2026.

5 сентября, в субботу, на Открытом чемпионате США свой матч провела россиянка Мирра Андреева. Она обыграла чешку Николу Бартунькову.

Расписание и результаты мужчин — здесь.

US Open-2026. Женщины. Третий круг

5 сентября, суббота

Анастасия Потапова (Австрия, 24) — Аманда Анисимова (США, 10) — 6:2, 7:5

Чжэн Циньвэнь (Китай, Q) — Мэдисон Киз (США, 22) — 1:6, 7:6 (7:3), 7:5

Мирра Андреева (Россия, 5) — Никола Бартунькова (Чехия) — 6:2, 7:6 (7:5)

Ига Свентек (Польша, 8) — Мария Боузкова (Чехия, 25) — 7:6 (7:3), 7:6 (7:3)

Коко Гауфф (США, 4) — Кристина Букша (Испания) — 6:3, 6:4

6 сентября, воскресенье

Елена Рыбакина (Казахстан, 2) — Юлия Стародубцева (Украина) — 7:6 (8:6), 6:3

Ива Йович (США, 14) Александра Эала (Филиппины, 17) — 7:5, 3:6, 7:5

Наоми Осака (Япония, 13) — Элисе Мертенс (Бельгия, 23) — 6:3, 3:6, 7:5

US Open-2026: последние новости, расписание и обзоры матчей, результаты и статистика игр