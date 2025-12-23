Россиянина Фахретдинова исключили из ростера UFC

UFC не стал продлевать контракт с российским бойцом Ринатом Фахретдиновым, сообщается на сайте организации.

Фахретдинов дебютировал в UFC в 2022 году. Он выступал в полусредней весовой категории. 34-летний спортсмен провел в промоушене 7 поединков, одержав 6 побед. Еще один бой с его участием завершился вничью. Всего за профессиональную карьеру на счету Фахретдинова 24 победы, 1 поражение и 1 ничья в ММА. В сентябре 2025 года на турнире UFC он нокаутом в первом раунде одержал победу над шведом Андреасом Густафссоном.

Также из ростера UFC исключили бойца из Таджикистана в легком весе Лоика Раджабова. В активе в американском промоушене 2 победы и 2 поражения.