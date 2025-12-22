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Имавов рассказал, что собирается побеждать Чимаева за счет ударной техники

Анастасия Пилипенко

Второй номер рейтинга UFC в среднем весе Нассурдин Имавов рассказал, какого плана собирается придерживаться в потенциальном поединке с чемпионом организации в этом дивизионе Хамзатом Чимаевым.

«Мы сосредоточимся на своих сильных сторонах. Люди думают, что если ты дерешься с борцом, то должен сосредоточиться только на борьбе. Это было бы ошибкой. Я не борец по натуре. Видите ли, я ударник. И буду работать над своей силой. Именно это имеет значение. Именно так я выигрываю свои бои. И, конечно же, не забывая о борьбе. Мы будем много работать над защитой от тейкдаунов», — приводит слова Имавова портал Sherdog.

Имавов провел 21 бой в ММА и одержал 17 побед. На счету Чимаева 15 выигрышей в 15 поединках.

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Нассурдин Имавов
Хамзат Чимаев
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