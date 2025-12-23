Фахретдинов — об исключении из ростера UFC: «Ничего страшного не произошло»

Российский боец Ринат Фахретдинов прокомментировал свое исключение из ростера UFC.

Спортсмен дебютировал в UFC в 2022 году. Он выступал в полусредней весовой категории. На счету 34-летнего бойца 6 побед и 1 ничья в американском промоушене.

«У нас просто закончился контракт, по определенным причинам его не продлили. Есть маленькие нюансы, которые здесь я вам не расскажу. Для этого нужно целый подкаст записать, чтобы рассказать все детали. Ничего страшного не произошло», — написал Фахретдинов в своем Telegram-канале.

Россиянин отметил, что ему уже поступили предложения о выступлении в других промоушенах.

«Ни в коем случае не переживаем, мы достойно там дрались. Поверьте мне, мы еще не все сказали там, конечно. Мы много кому крови попили бы. Но, видимо, это тоже кому-то мешало», — добавил он.

Всего за профессиональную карьеру на счету Фахретдинова 24 победы, 1 поражение и 1 ничья в ММА. В сентябре 2025 года на турнире UFC он нокаутом в первом раунде одержал победу над шведом Андреасом Густафссоном.