Нурмагомедов — о победе над Баутистой: «В следующий раз я буду готов в 100 раз лучше и стану чемпионом»

Российский боец Умар Нурмагомедов прокомментировал победу над американцем Марио Баутистой на UFC 321. Он признался, что недооценил своего соперника.

Поединок в легчайшем весе продлился все три раунда и завершился победой 29-летнего россиянина единогласным решением судей.

«Честно, недооценил. Он был сильный, хорошая защита в джиу-джитсу. Сегодня я понял, что я любитель в этой игре. Что делал в этой игре Хабиб... я пытаюсь, как он, но не могу. Спасибо моей команде, моим тренерам, спасибо Абу-Даби, фанатам. Мераб Двалишвили — Петр Ян, я знал, что спросите меня об этом. Поверьте, в следующий раз я буду готов в 100 раз лучше, чем сегодня. Я сделаю это. Неважно, кто это будет, Петр Ян или Мераб. Я стану чемпионом», — сказал Нурмагомедов после боя.

Нурмагомедов одержал 19-ю победу в ММА при одном поражении. Баутиста потерпел третье поражение при 16 победах.

ММА UFC: Нурмагомедов — Баутиста