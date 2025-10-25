Бокс/ММА
UFC
Новости
Календарь Рейтинги Бойцы Статьи Все материалы
Уведомления
Главная
Бокс/ММА
ММА
UFC

25 октября, 23:34

Волков о победе над Алмейдой: «В прошлый раз правила не читал, поэтому обокрали. Сейчас показывал активность снизу»

Алина Савинова

Российский боец Александр Волков поделился мнением о бое против бразильца Жаилтона Алмейды на турнире UFC 321.

Поединок продлился все три раунда и завершился победой Волкова раздельным решением судей — 29:28, 28:29, 29:28.

«Сам не дрался, и мне не давал. Получился скучный бой. Я хотел нокаутировать его на потеху публике, а он хотел меня задушить на потеху публике. Мы между этим балансировали. Так прошел поединок», — сказал Волков в эфире «Матч ТВ».

Также спортсмен отметил, что старался демонстрировать активность, находясь внизу, чтобы повысить шансы на победу.

«В прошлый раз я правила не читал, поэтому обокрали. А сейчас прочитал, поэтому знаю, что должны давать очки за активность снизу. Я активность снизу показывал. В поединке Аспинэлл — Ган не буду болеть ни за кого болеть, уже не хватает сил», — добавил он.

Теперь Волков является претендентом на бой за титул UFC в тяжелом весе. На счету 37-летнего россиянина 39 побед и 11 поражений в ММА. В своем предыдущем поединке Волков уступил раздельным решением французу Сирилу Гану. Российский боец был недоволен судейским вердиктом в том бою.

Кубок европейских чемпионов. 1/8 финала.
01 января 1965, 00:00. Dinamo (Бухарест)
Динамо Бх
0:1
Интер

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Александр Волков
UFC
ММА
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
Читайте также
Силой заталкивали в машину, требовали выкуп в 10 млн. Что известно о попытке похищения футболиста «Зенита» Андрея Мостового 
Андрей Аршавин и Юлия Барановская воспитывают троих детей
В МИД РФ заявили о готовности начать с США переговоры по неразмещению оружия в космосе
МИД Белоруссии вручил ноту протеста Литве из-за закрытия границы
США и Китай пытаются остановить торговую войну. Что пишут СМИ
Арнольд Шварценеггер и Мария Шрайвер развелись после 25 лет брака
Популярное видео
Шелдон Рэмпал возвращается в Уфу
Шелдон Рэмпал возвращается в Уфу
«Сочи» обыграл «Ахмат»: видео голов
«Сочи» обыграл «Ахмат»: видео голов
«Миннесота» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Зенит» победил «Динамо», ничья «Акрона» и «Локо»: голы дня
«Зенит» победил «Динамо», ничья «Акрона» и «Локо»: голы дня
«Родина» — «Ротор»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Ротор»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Факел»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Факел»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Шинник» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Чайка»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Чайка»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 13-го тура 25 октября
РПЛ: видео всех голов 13-го тура 25 октября
«Черноморец» — «Челябинск»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Челябинск»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Волга»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Волга»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Коламбус» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Арсенал» — «Урал»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Урал»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Енисей»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Енисей»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Колорадо» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Лилль» — ПАОК: Лига Европы, 3-й тур, видеообзор матча
«Лилль» — ПАОК: Лига Европы, 3-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Нурмагомедов — о победе над Баутистой: «В следующий раз я буду готов в 100 раз лучше и стану чемпионом»

Дерн победила Яндиробу и стала новой чемпионкой UFC в минимальном весе

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости