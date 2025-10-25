Волков о победе над Алмейдой: «В прошлый раз правила не читал, поэтому обокрали. Сейчас показывал активность снизу»

Российский боец Александр Волков поделился мнением о бое против бразильца Жаилтона Алмейды на турнире UFC 321.

Поединок продлился все три раунда и завершился победой Волкова раздельным решением судей — 29:28, 28:29, 29:28.

«Сам не дрался, и мне не давал. Получился скучный бой. Я хотел нокаутировать его на потеху публике, а он хотел меня задушить на потеху публике. Мы между этим балансировали. Так прошел поединок», — сказал Волков в эфире «Матч ТВ».

Также спортсмен отметил, что старался демонстрировать активность, находясь внизу, чтобы повысить шансы на победу.

«В прошлый раз я правила не читал, поэтому обокрали. А сейчас прочитал, поэтому знаю, что должны давать очки за активность снизу. Я активность снизу показывал. В поединке Аспинэлл — Ган не буду болеть ни за кого болеть, уже не хватает сил», — добавил он.

Теперь Волков является претендентом на бой за титул UFC в тяжелом весе. На счету 37-летнего россиянина 39 побед и 11 поражений в ММА. В своем предыдущем поединке Волков уступил раздельным решением французу Сирилу Гану. Российский боец был недоволен судейским вердиктом в том бою.