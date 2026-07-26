Чимаев: «Тренируемся, ждем, когда Стрикленд выйдет из дома»

Бывший чемпион UFC Хамзат Чимаев прокомментировал возможный реванш с Шоном Стриклендом.

«Тренируемся, ждем, когда Стрикленд выйдет из дома. Мне без разницы — когда дадут бой, тогда и вернусь. Я постоянно в зале, готов хоть сегодня», — цитирует Чимаева UFC Eurasia.

10 мая на турнире UFC 328 в Ньюарке (США, штат Нью-Джерси) Чимаев уступил Стрикленду раздельным решением судей по итогам пяти раундов. Это поражение стало первым в карьере бойца.