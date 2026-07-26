Чарльз Оливейра готов стать капитаном следующего сезона ALF Reality

Экс-чемпион UFC в легком весе бразилец Чарльз Оливейра прокомментировал возможность стать капитаном следующего сезона бойцовского реалити-шоу «Alf Reality».

«Это реалити просто топ, все, кто его смотрели, скажут, что это просто безумие. Альфредо, ты как новый и молодой Дана Уайт (смеется), с удовольствием стал бы капитаном в следующем сезоне», — сказал Оливейра в интервью Альфредо Аудиторе на канале Alf Global.

Ранее аккаунт Red Fury MMA в социальной сети сообщил, что Оливейра и армяно-российский боец Арман Царукян проведут реванш 20 сентября на турнире UFC 331 в Лос-Анджелесе. Их первый поединок состоялся 13 апреля 2024 года — тогда раздельным решением победил Царукян.