Хизриев: «Мурадов — середнячок. Борьбы особо нет, но крепкий пацан»

Непобежденный российский средневес UFC Алиасхаб Хизриев дал оценку Махмуду Мурадову, с которым ему предстоит провести бой.

«Оппонент — середнячок, — сказал Хизриев «СЭ». — Чуть-чуть борется, чуть-чуть борется. Думаю, борьбы особо нет. Но крепкий парень. Если бы не был крепким, то четыре раза не побеждал бы в UFC и не попал в лигу, поэтому настраиваюсь на нелегкий бой. Крепкий пацан».

Хизриев и Мурадов сразятся на турнире UFC Fight Night 235, который пройдет в ночь на 4 февраля в Лас-Вегасе.

Согласно Sherdog, на счету Хизриева 12 побед и 0 поражений, у Мурадова — 26 побед и 8 поражений.