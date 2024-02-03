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3 февраля, 06:30

Хизриев: «Мурадов — середнячок. Борьбы особо нет, но крепкий пацан»

Ислам Бабаджанов
Корреспондент отдела единоборств
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Непобежденный российский средневес UFC Алиасхаб Хизриев дал оценку Махмуду Мурадову, с которым ему предстоит провести бой. 

«Оппонент — середнячок, — сказал Хизриев «СЭ». — Чуть-чуть борется, чуть-чуть борется. Думаю, борьбы особо нет. Но крепкий парень. Если бы не был крепким, то четыре раза не побеждал бы в UFC и не попал в лигу, поэтому настраиваюсь на нелегкий бой. Крепкий пацан». 

Хизриев и Мурадов сразятся на турнире UFC Fight Night 235, который пройдет в ночь на 4 февраля в Лас-Вегасе. 

Согласно Sherdog, на счету Хизриева 12 побед и 0 поражений, у Мурадова — 26 побед и 8 поражений. 

Махмуд Мурадов
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