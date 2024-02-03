Боец UFC Хизриев: «Шавкат Рахмонов наш брат, но этот бой по-любому состоится»

Бывший чемпион лиги AMC Fight Nights в полусреднем весе, ныне средневес UFC Алиасхаб Хизриев рассказал, почему в прошлом бросал вызов Шавкату Рахмонову.

Хизриев бросил вызов непобежденному казахстанцу в ноябре 2019 года перед турниром UFC в Москве.

«Имеется ли желание разделить октагон с Рахмоновым? Я не горел желанием с ним подраться. Был спортивный интерес, и мне мои братья посоветовали, тот Ризван [Магомедов], мол: «Эй, вот пацан есть, его тоже подписали, он тоже без боев. Как раз в 77 дрался, чемпион М-1, а ты чемпион Fight Nights. Давай мы короче газ дадим». Вот так мы подобрали [слова] и красиво его вызвали, потому что как-то особо с ним желания нет драться. Он наш брат по-любому. А так, если спущусь [в полусредний вес], этот бой по-любому уже [состоится], тем более он уже близок к титулу. Если я тоже спущусь и тоже зайду, то этот бой по-любому состоится», — сказал Хизриев «СЭ».

На турнире UFC Fight Night 235, который пройдет в ночь на 4 февраля в Лас-Вегасе, Хизриев проведет бой с Махмудом Мурадовым из Узбекистана.