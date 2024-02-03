Хизриев — о Хабибе: «Приятно, что меня сравнивают с таким великим спортсменом»

Непобежденный российский средневес UFC Алиасхаб Хизриев отреагировал на слова о том, что его сравнивают с экс-чемпионом UFC в легком весе Хабибом Нурмагомедовым.

«Меня называют новым Хабибом? Приятно, что меня сравнивают с таким великим спортсменом, который достиг больших высот в этом спорте, — сказал Хизриев «СЭ». — Будем стараться тоже достичь чего-то в этом спорте».

На турнире UFC Fight Night 235, который пройдет в ночь на 4 февраля в Лас-Вегасе, Хизриев сразится с Махмудом Мурадовым.

Согласно Sherdog, на счету Хизриева 12 побед и 0 поражений.