Хабиб Нурмагомедов: «Победа Умара в бою с Фигейредо откроет ему двери в элиту UFC»

Российский боец Хабиб Нурмагомедов поддержал Умара Нурмагомедова в преддверии поединка против бразильца Дейвисона Фигейредо.

Нурмагомедов и Фигейредо встретятся на турнире UFC 324 в Лас-Вегасе (США) в ночь с 24 на 25 января.

«На сегодняшний день Умар является одним из самых разносторонне развитых бойцов в мире. Его путешествие в этом виде спорта набирает очень интересный оборот, безусловно, его победа в следующем бою выведет его на совершенно другой уровень и откроет двери в самую элиту UFC. Он тренируется с детства , но та интенсивность и напряжение, в котором он находится последние 12 лет, — впечатляют. Только вперед, брат», — написал Хабиб в своем Telegram-канале.

29-летний Нурмагомедов на профессиональном уровне одержал 19 побед при одном поражений. У 38-летнего Фигейредо 25 побед, 5 поражений и 1 ничья.

ММА UFC: Нурмагомедов — Фигейредо