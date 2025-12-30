Гаджиев: «Если руководствоваться спортивным принципом, то рано или поздно все пояса UFC заберут представители СНГ»

Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев в разговоре с «СЭ» высказался о выступлениях бойцов из стран СНГ в UFC.

«Если руководствоваться спортивным принципом, то рано или поздно все пояса заберут представители СНГ. Может, только если не брать тяжелый вес. Чемпионами были бы: Ян, Павлович, Топурия, Махачев, Чимаев. Я беру постсоветское пространство. Двалишвили и Топурию я своими в этом плане считаю. Но так как это не спорт в чистом виде — есть определенный паритет. Думаю, сейчас мы на хорошей ноте идем», — сказал Гаджиев «СЭ».

Махачев победил Джека Деллу Маддалену единогласным решением судей на турнире UFC 322 в Нью-Йорке и стал первым двойным чемпионом UFC из России.

Ян одержал победу над Мерабом Двалишвили на турнире UFC 323 в Лас-Вегасе и вернул себе титул чемпиона UFC в легчайшем весе.

Илия Топурия — чемпион UFC в легком весе, он занимает вторую строчку в рейтинге промоушена вне зависимости от весовых категорий, уступая лишь Исламу Махачеву.

Чимаев победил южноафриканца Дрикуса дю Плесси единогласным решением судей на турнире UFC 319 и стал чемпионом организации в среднем весе.