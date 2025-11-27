Илия Топурия заявил о перерыве в карьере: «Переживаю трудный период в личной жизни»

Чемпион UFC Илия Топурия заявил, что возьмет короткую паузу в спортивной карьере. Испанец грузинского происхождения объяснил это трудным периодом в личной жизни.

«Я не буду драться в первом квартале следующего года. Сейчас я переживаю трудный период в личной жизни. Хочу сосредоточиться на своих детях, как можно скорее решить эту ситуацию.

Я не хочу задерживать развитие дивизиона. UFC организует необходимые бои — как только все вопросы будут решены, я сообщу о готовности начать процесс возвращения», — написал Топурия в соцсети X.

В октябре СМИ сообщали, что боец расстался со своей женой Джорджиной. Пара удалила совместные фото из своих соцсетей.

28-летний Топурия провел последний бой 28 июня 2025 года. На турнире UFC 317 он нокаутировал Чарльза Оливейру и стал новым чемпионом UFC в легком весе, а перед этим оставил титул в полулегком дивизионе. За карьеру Топурия провел 17 боев и одержал 17 побед.