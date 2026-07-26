Россиянин Салихов проведет бой с Бахамондесом на турнире UFC в США 13 сентября

Российский боец Муслим Салихов проведет бой с чилийцем Игнасио Бахамондесом на турнире Noche UFC в США.

Событие состоится 13 сентября в Глендейле, штат Аризона.

В мае Салихов перенес операцию на локте и выбыл из турнира UFC Fight Night 277 в Макао, где должен был встретиться с австралийцем Джейком Мэттьюсом.

42-летний Салихов одержал 22 победы (17 досрочно) и потерпел 6 поражений. В последнем поединке 8 ноября 2025 года он техническим нокаутом уступил Урошу Медичу в первом раунде на турнире UFC Fight Night 264.

У 28-летнего чилийца 17 побед и 7 поражений в ММА. В последнем бою 29 марта он проиграл азербайджанцу Тофику Мусаеву единогласным решением судей на турнире UFC Fight Night 271.