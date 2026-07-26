Кормье об Анкалаеве: «Он заслужил право драться за титул UFC с Улбергом»

Бывший чемпион UFC Даниэль Кормье считает россиянина Магомеда Анкалаева хорошей кандидатурой для титульного боя с новозеландцем Карлосом Улбергом.

25 июля Анкалаев одержал победу нокаутом над представляющим Узбекистан Богданом Гуськовым в главном поединке в полутяжелом весе на турнире UFC Fight Night 282 в Абу-Даби (ОАЭ). Россиянин одержал 22-ю победу при 2 поражениях и 1 ничьей в профессиональных ММА. Еще один бой с его участием был признан несостоявшимся.

«Анкалаев победил досрочно, он заслуживает шанса драться за титул UFC против нового чемпиона, Карлоса Улберга, когда тот восстановится. Улберг планирует вернуться в начале следующего года. Не знаю, насколько это вероятно, учитывая серьезность его травмы. Для Анкалаева было очень важно финишировать досрочно», — сказал Кормье на видео в соцсетях.

12 апреля 35-летний Улберг нокаутировал чеха Иржи Прохазку и стал чемпионом UFC в полутяжелом весе. В начале поединка новозеландец неудачно приземлился и травмировал правое колено. Он продолжает восстанавливаться после повреждения. Рекорд новозеландца — 14 побед и одно поражение.