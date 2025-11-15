Роман Копылов против Грегори Родригеса: время начала трансляции боя UFC 322

Российский боец Роман Копылов проведет бой против бразильца Грегори Родригеса в среднем весе на UFC 322 в ночь с 15 на 16 ноября. Вечер ММА состоится в спортивном комплексе «Мэдисон-сквер-гарден» в Нью-Йорке (США). Начало боя — ориентировочно в 5.00 по московскому времени (советуем следить за трансляцией заранее).

ММА UFC: Копылов — Родригес

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию UFC 322 с боем Копылов vs Родригес. За результатами вечера смешанных единоборств можно также следить в разделе UFC и матч-центре ММА нашего сайта.

Бои предварительного и основного кардов с 4.00 по московскому времени показывают платформа UFC Fight Pass, телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Боец», сайт matchtv.ru, платформы «Кинопоиск» и Okko.

Рекорд в ММА 33-летнего Копылова — 14-4. У 33-летнего Родригеса — 17-6.