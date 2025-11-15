Хавьер Мендес: «Махачев находится в лучшей форме в карьере. Он готов к бою»

Тренер российского бойца Ислама Махачева Хавьер Мендес заявил, что спортсмен находится в своей лучшей форме в карьере.

В ночь с 15 на 16 ноября Махачев проведет бой против чемпиона UFC в полусреднем весе австралийца Джека Делла Маддалены на UFC 322.

«Ислам очень усердно готовился, это была большая подготовка, — цитирует Мендеса ТАСС. — Ему также практически не пришлось гонять вес, и это хорошо сказалось на тренировках и его состоянии. Думаю, это его лучшая форма в карьере. И он готов к бою».

34-летний Махачев в ММА одержал 27 побед и один раз проиграл. В мае он освободил титул чемпиона в легком весе, чтобы перейти в полусреднюю весовую категорию.

ММА UFC: Делла Маддалена — Махачев