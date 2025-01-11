Роман Копылов — Крис Кертис подерутся на UFC Fight Night 249 в ночь с 11 на 12 января

Российский боец Роман Копылов и американец Крис Кертис встретятся на турнире UFC Fight Night 249 в рамках среднего дивизиона в ночь с субботы на воскресенье, с 11 на 12 января. Мероприятие пройдет на арене «UFC Apex» в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Поединок пройдет в главном карде и начнется в 4.00 по московскому времени.

32-летний Копылов провел 16 поединков в профессильных ММА, из которых в 13 одержал победу и 3 проиграл. Предыдущее появление Романа в клетке датируется 1 июня 2024 года: на турнире UFC 302 россиянин победил раздельным решением судей бразильца Сезара Алмейду.

У 37-летнего Кертиса 31 победа, 11 поражений и 1 бой признан несостоявшимся в профессиональной карьере. В предыдущем поединке на турнире UFC Fight Night 240 6 апреля 2024 года Крис проиграл соотечественнику Брендану Аллену раздельным решением судей.

Бои главного карда бесплатно в прямом эфире покажут телеканал и сайт «Матч ТВ». В ретрансляции эфира федерального канала главные бои вечера можно на онлайн-платформах «Кинопоиск» и «Okko Спорт» (при условии подписки). Весь турнир в полном объеме покажут телеканал «Матч! Боец» и сервис UFC Fight Pass.

Отслеживать ключевые события и результаты боя Копылов — Кертис и других поединков вечера ММА можно в матч-центре сайта «СЭ» и ленте новостей UFC.